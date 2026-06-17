Japonya'daki Tokyo Üniversitesinden araştırmacılar, saçtaki pigment kaybının arka planındaki biyolojik süreçleri inceledi. Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, saç folikülü kök hücrelerinin genetik hasara karşı gösterdiği hücresel tepkiler gözlemlendi.

BEYAZLAMA SÜRECİ TÜMÖR RİSKİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Yapılan incelemelerde, DNA'da ciddi bir hasar meydana geldiğinde kök hücrelerin kendi kendini onarma sürecini durdurduğu belirlendi. Hücreler bunun yerine hızla farklılaşma aşamasına geçiş yapıyor. Bu geçişin bir sonucu olarak hücreler pigment üretme yeteneğini kaybediyor ve saçlarda beyazlama meydana geliyor.

Bilim insanlarının "yaşlanmayla ilişkili farklılaşma" adını verdiği bu hücresel mekanizma, potansiyel olarak hasar görmüş hücrelerin bölünmesini engelliyor. Hücre bölünmesinin bu şekilde durdurulması sayesinde vücut, tümör oluşumu ve kanser riskini kendi kendine azaltıyor.

SAÇ BEYAZLAMASI VE CİLT KANSERİ AYNI SÜREÇTEN Mİ BESLENİYOR?

Çalışmanın ortak yazarlarından Profesör Emi Nishimura, tek bir kök hücre popülasyonunun maruz kaldığı stres türüne ve mikroçevresel sinyallere bağlı olarak farklı gelişim yolları izleyebileceğini ifade ediyor. Araştırma ekibi, saç beyazlaması ile melanom (cilt kanseri) gelişme riskinin, aslında genetik hasara yanıt olarak tetiklenen aynı hücresel sürecin farklı iki sonucu olabileceğini vurguluyor.

Diğer yandan, bazı kanserojen maddelere maruz kalmanın bu koruyucu mekanizmayı devre dışı bırakabildiği de tespit edildi. Savunma mekanizmasının baypas edildiği bu senaryolarda, hücreler hasarlı olmalarına rağmen bölünme yeteneklerini koruyor. Bu durum ise kontrolsüz büyümeye yol açarak onkolojik süreçlerin gelişim riskini artırıyor.

BU KEŞİF GELECEKTEKİ KANSER TEDAVİLERİNE NASIL IŞIK TUTACAK?

Uzmanlar, saç beyazlamasının doğrudan kansere karşı mutlak bir koruma göstergesi olarak okunmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu durumun yalnızca vücudun DNA hasarına karşı gösterdiği adaptif bir tepkiyi yansıttığı belirtiliyor.

Deneyler şimdilik hayvanlar üzerinde gerçekleştirilmiş olsa da, elde edilen bulgular insan vücudundaki benzer biyolojik süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sunuyor. Keşfin, gelecekte rejeneratif tıp ve kanser önleme alanında yürütülecek yeni araştırmalar için temel bir kaynak oluşturması bekleniyor.