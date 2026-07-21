Yaz aylarının en çok tüketilen sebzelerinden biri olan salatalık, serinletici etkisi ve yüksek su oranıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Zaman zaman bazı salatalıklardan gelen balığı andıran koku ise tüketicilerin kafasını karıştırabiliyor. Uzmanlara göre bu durum her zaman bozulduğu anlamına gelmese de dikkat edilmesi gereken önemli işaretler arasında bulunuyor.

BALIK KOKUSUNUN BİRDEN FAZLA NEDENİ OLABİLİR

Salatalıkta hissedilen balıksı koku farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. Üretim sürecinde bitkinin maruz kaldığı sıcaklık stresi, yetiştirme koşulları ve çeşidi, aromatik bileşiklerin değişmesine yol açabiliyor. Bu da bazı kişiler tarafından balığı andıran farklı bir koku olarak algılanabiliyor.

Bunun yanı sıra uzun süre bekleyen veya uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeyen salatalıklarda mikroorganizmaların çoğalması sonucu oluşan bazı bileşikler de benzer kokuların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

HER BALIK KOKUSU BOZULMA ANLAMINA GELMİYOR

Uzmanlara göre hafif ve belirsiz bir koku tek başına salatalığın tüketilemeyeceği anlamına gelmiyor. Salatalık sertliğini koruyor, yüzeyinde renk değişimi bulunmuyor ve tadında belirgin bir farklılık hissedilmiyorsa ciddi bir sorun olmayabilir.

Öte yandan yoğun balık kokusuna yumuşama, sümüksü doku, küflenme veya acı tat eşlik ediyorsa ürünün tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

TÜKETMEDEN ÖNCE BU İŞARETLERE DİKKAT EDİN

Uzmanlar, salatalık satın alırken sert yapıda, canlı yeşil renkte ve kabuğunda çürüme belirtisi olmayan ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Eve getirilen salatalıkların güçlü kokulu gıdalardan ayrı saklanması ve mümkün olduğunca kısa sürede tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Balığı andıran keskin bir koku fark edildiğinde ise riske girmemek adına ürünün tüketilmemesi, olası gıda kaynaklı sağlık sorunlarının önüne geçmek açısından en güvenli seçenek olarak değerlendiriliyor.