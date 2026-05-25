Uzmanlara göre priz temizliğinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri karbonat ve beyaz sirke karışımı. Öncelikle güvenlik amacıyla elektriğin kapatılması gerektiği vurgulanırken, hafif nemli bir bez yardımıyla hazırlanan karışımın priz yüzeyine uygulanmasının sararmış görüntüyü azaltabildiği ifade ediliyor.

Bazı kullanıcılar ise diş macunu ve karbonat karışımının plastik yüzeylerde etkili sonuç verdiğini söylüyor. Yumuşak bir süngerle yapılan hafif temizlik sonrası prizlerin daha parlak ve temiz göründüğü belirtiliyor.

UZMANLAR UYARDI

Temizlik sırasında prizlerin içine doğrudan sıvı temas ettirilmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Ayrıca aşındırıcı kimyasalların plastik yüzeylere zarar verebileceği belirtilirken, yoğun sararmış prizlerde profesyonel destek alınması öneriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan pratik temizlik yöntemleri ise kısa sürede milyonlarca görüntülenme alırken, birçok kullanıcı eskiyen prizlerini düşük maliyetle yenilediğini söylüyor.