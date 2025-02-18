Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik profesörü olan Dr. David Sinclair, tırnaklarınızın uzama sürecinin vücudunuzun yaşlanma hızını anlamanızı sağlayabileceğini açıkladı. Tırnaklarınızın uzama hızı, vücudunuzun sağlıklı hücreler üretme kapasitesini gösterirken, bu da yaşa bağlı gerilemeye karşı daha iyi bir savunma mekanizmasına sahip olabileceğinizin bir işaretidir.

Dr. Sinclair, Lifespan adlı podcastinde, "Tırnaklarınızın uzama hızı, yaşlanıp yaşlanmadığınızın gerçekten iyi bir göstergesi olabilir" dedi. 1979’da yapılan bir araştırma, tırnakların haftalık uzama hızının 30 yaşından sonra yılda yaklaşık yüzde 0,5 oranında yavaşladığını ortaya koymuştu. Bu bulgu, tırnakların uzama hızının yaşlanma ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

EĞER TIRNAKLARINIZ HIZLI UZUYORSA...

Eğer tırnaklarınız hızlı uzuyorsa ve yaşıtlarınıza göre daha sık kesmeniz gerekiyorsa, bu vücudunuzun normalden daha yavaş yaşlanıyor olabileceğini gösterebilir. Uzmanlar, bu düşüşün yaş ilerledikçe kan dolaşımının yavaşlamasıyla ilişkili olduğunu düşünüyor, kan akışı azaldıkça tırnakların büyümesi için gereken besinlerin daha az taşınması muhtemel.

Öte yandan beslenme alışkanlıkları da tırnak uzamasını etkiler özellikle de besin eksiklikleri tırnak büyümesini yavaşlatabilir ve hormon seviyeleri de önemli bir rol oynar. Örneğin, hamilelik ve ergenlik dönemlerinde hormon değişiklikleri tırnak büyümesini hızlandırabilir.