Uçak pencerelerinin orta katmanında yer alan küçük havalandırma deliği, kabin içi ile dış ortam arasındaki muazzam basınç farkını dengelemek amacıyla kullanılıyor. Bu tasarım, uçuş sırasında oluşan yüksek yükü dış katmana yönlendirerek pencerelerin basınca karşı dayanıklı kalmasını sağlıyor.

MİNİK DELİK PENCERENİN HANGİ KATMANINDA YER ALIYOR?

Uçak pencereleri, evlerde kullanılan camların aksine çok katmanlı şeffaf akrilik malzemeden üretiliyor. En dış katman yüksek basınca ve sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanırken, en içteki katman diğer yüzeyleri çizilme ve temaslardan koruyor. "Tahliye deliği" adı verilen havalandırma noktası ise yalnızca orta katmanda bulunuyor.

KABİN BASINCI VE GÖRÜŞ AÇISI NASIL KORUNUYOR?

Seyir yüksekliğinde kabin içindeki basınçlandırılmış hava ile dışarıdaki düşük basınçlı hava arasında ciddi bir fark oluşuyor. Orta katmandaki delik, camlar arasındaki boşluğun kabin basıncıyla dengelenmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda iç ve dış sıcaklık farkından kaynaklanan nem birikimini tahliye ederek camların buğulanmasını önlüyor.

PENCEREDEKİ DELİK UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATAR MI?

Orta katmandaki delik dış camla doğrudan temas etmediği için pencerenin mukavemetini azaltmıyor. Dış ortama bakan en güçlü akrilik katman tamamen kapalı yapısını koruyor. Bu tasarım sayesinde basınç yükü sistemli bir şekilde dağıtılarak pencerelerin yüksek irtifadaki basınca karşı dirençli kalması sağlanıyor.