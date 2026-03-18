Entelektüel kişiliği ve eğlenceli yorumları ile Türkiye'de popüler bilimin sevilmesine büyük katkı sunan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaşı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı hüzünlü açıklamalar ile sevenlerinde büyük üzüntüye neden oldu.



Şengör'ün Ortaylı için düzenlenen anma törenindeki bitkin hali objektiflerden kaçmazken, ünlü profesörün geçtiğimiz günlerde yaşamına ilişkin paylaştığı ayrıntılar sosyal medyada yeniden gündem oldu.



DAYISI ÜNLÜ İŞ İNSANI ÇIKTI



Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi ve Rus Bilimler Akademisi'nin üyesi olan Şengör, Kafa TV yayınında varlıklı bir aileden geldiğini ve bu nedenle ekonomik meselelerle ilgilenmediğini söylerken, ailesinin ticaret alanındaki girişimleri hakkında detayları paylaştı.



Şengör, Türkiye'nin en büyük konserve üreticilerinden TAMEK ile gazoz devi Fruko'nun dayısı Semih Sipahioğlu tarafından kurulduğunu açıkladı.



Söz konusu girişimlerin 1950 ve 1960'lı yıllarda vizyoner bir bakış açısı ile oluşturulduğunu belirten Şengör, kendisinin ise hayatı boyunca bilim ile ilgilendiğini ve ticaretten hiç anlamadığını söyledi.



TAMEK, 1955 yılında Celal Şengör'ün dayısı Mehmet Sipahioğlu ile oğlu Semih Sipahioğlu tarafından kurulmuş, ilerleyen yıllarda ise farklı holdinglere devredilmişti.