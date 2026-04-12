Rober Hatemo, askerlik yaptığı döneme dair dikkat çeken bir anısını paylaştı. 1994 yılında Adana’da görev yaparken sünnet olduğunu anlatan Hatemo, sürecin komutanın aileyle kurduğu iletişim sonrası ilerlediğini ifade etti.

ASKERDE SÜNNET OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hatemo’nun anlattığına göre askerlik sırasında sünnet olmadığı ortaya çıktı. Aynı durumda olan bir arkadaşıyla birlikte işlemin yapılmasına karar verildi.

Süreç öncesinde komutanın, sanatçının babasını arayarak onay aldığı ve izin sürecinin bu şekilde ilerlediği belirtildi. Hatemo, o dönemde kendilerinin askerlik ortamında özel bir hazırlıkla sürece dahil edildiğini söyledi.

Sünnet sonrası iki asker birlikte şehirde gezdirildi. Hatemo, o günlerde yaşananları “askerlik içinde farklı bir anı” olarak değerlendirdi. Osmaniye civarında yapılan bu gezinin de sürecin bir parçası olduğunu aktardı.



''Askerdeyken sünnet olmadığım oraya çıktı. Bir arkadaşım vardı, o da olmamış. Komutan aileme sordu, babamdan izin aldı ve sünnet oldum. Arkadaşımla beni station vagonun arkasına bindirdiler, Osmaniye'de tur attık. Koca öküz gibi dolaştık.''