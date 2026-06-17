Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde (JACC) yayımlanan bir araştırma, uzun ve sağlıklı bir yaşam için güçlü kardiyovasküler kapasitenin önemli rol oynadığını gösterdi.

Yaklaşık 25 bin kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, 40'lı yaşlarında kalp ve damar sağlığı açısından daha iyi fiziksel kondisyona sahip bireylerin ciddi sağlık sorunlarıyla daha ileri yaşlarda karşılaştığı belirlendi. Ayrıca bu kişilerin ortalama olarak iki yıl daha uzun yaşadığı tespit edildi.

Araştırma sonuçları, kardiyovasküler kondisyon seviyesi yüksek erkeklerin düşük seviyedekilere göre yaklaşık yüzde 2 daha uzun bir yaşam sürdüğünü ortaya koyarken, kadınlarda da benzer eğilimlerin görüldüğü ifade edildi.