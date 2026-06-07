Vazelinin hikayesi 19. yüzyılda ABD'deki petrol sahalarında başladı. O dönemde petrol kuyularında çalışan işçiler, sondaj ekipmanlarının üzerinde biriken koyu ve yapışkan maddeyi fark etti. 'Rod wax' adı verilen bu madde, makinelerin çalışmasını zorlaştırdığı için istenmeyen bir kalıntı olarak görülüyordu.

PETROL KUYULARINDA KEŞFEDİLDİ

1860'lı yıllarda kimyager Robert Chesebrough, petrol sahalarını ziyaret ederken işçilerin bu maddeyi küçük kesikler ve yanıklar üzerinde kullandığını fark etti. İşçiler, söz konusu maddenin yaraların iyileşmesine yardımcı olduğuna inanıyordu.

Bu gözlemden etkilenen Chesebrough, petrol kalıntısını laboratuvar ortamında arıtmaya başladı. Aylar süren çalışmaların ardından daha saf ve güvenli bir ürün elde etmeyi başardı. Böylece daha sonra tüm dünyada 'vazelin' olarak tanınacak ürün ortaya çıktı.

İLK OLARAK YARA VE YANIKLAR İÇİN SATILDI

Vazelin piyasaya sürüldüğünde bir güzellik ürünü olarak değil, küçük yaralar, yanıklar ve cilt tahrişleri için koruyucu bir ürün olarak tanıtıldı. Üretici firma, ürünün cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak nem kaybını azaltabildiğini savunuyordu.

Zamanla kullanıcılar vazelinin yalnızca yaralar için değil, kuru cilt, çatlamış dudaklar ve sertleşen bölgeler üzerinde de etkili olduğunu fark etti. Bunun ardından ürün farklı amaçlarla kullanılmaya başlandı.

MİLYONLARCA EVDE YERİNİ ALDI

20. yüzyıl boyunca vazelin dünya genelinde en yaygın kullanılan bakım ürünlerinden biri haline geldi. Kozmetik sektörünün gelişmesiyle birlikte ürün, cilt bakımından makyaj uygulamalarına kadar çok farklı alanlarda kullanılmaya başladı.

Bugün birçok kişi vazelini bir kozmetik ürünü olarak görse de, ortaya çıkış hikayesi aslında petrol sahalarında işe yaramaz bir kalıntı olarak görülen bir maddenin yıllar içinde dünya çapında kullanılan bir ürüne dönüşmesini anlatıyor.