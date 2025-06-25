İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in İranlı yıldızı Mehdi Taremi, Orta Doğu’da artan gerilim nedeniyle günlerce mahsur kaldığı Tahran’dan ayrılmayı başardı. İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından yaşanan gerilimde İnter'in yıldız ismi Mehdi Taremi Tahran'da mahsur kalmıştı.



Gazzetta dello Sport’un haberine göre tecrübeli golcü, başkentten çıkarak kilometrelerce uzaktaki ailesinin yaşadığı Buşehr’e gitmeyi başardı.

'YAŞADIĞIM CEHENNEMDİ'

32 yaşındaki forvetin Tahran’dan çıkması, bölgede yükselen çatışmalar nedeniyle neredeyse imkânsız hâle gelmişti. İsrail’in 12 gün önce İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası başkent adeta savaş alanına dönmüştü. Taremi, yakın çevresine bu süreci “yaşayan bir cehennem” olarak tanımladı.

INTER'E BİLDİRDİ

Taremi, Tahran’dan çıkışının ardından Inter teknik direktörü Cristian Chivu ve kulüp yetkililerine güvenli bölgeye ulaştığını bildirdi. Oyuncunun önümüzdeki günlerde Avrupa’ya dönerek takım arkadaşlarıyla buluşması bekleniyor.

Taremi zor günler geçirirken, Inter Milan kadrosu şu sıralar çok daha huzurlu bir atmosferde, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında River Plate ile oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. İki farklı coğrafya, iki zıt tablo... Taremi'nin güvenliğe ulaşmış olması, hem kulüp hem de taraftarlar için rahatlatıcı bir gelişme oldu.

Öte yandan İtalyan basını Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, Mehdi Taremi için yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığını yazdı. Önümüzdeki günlerde transferle ilgili görüşmelerin yoğunlaşması bekleniyor.