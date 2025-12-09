İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişi daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre toplam sekiz şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğunu açıkladı.

Bu arada savcılıktan yapılan açıklamada sekiz kişi hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ya da kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında Ersoy dahil kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Savcılık, Mehmet Akif Ersoy dışındaki diğer kişilerin isimlerini resmi olarak açıklamadı.

SÖZCÜ TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy'un gün içinde Habertürk'ün Taksim'deki binasında görevine devam ettiği, akşam saatlerinde ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçen gün spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu hakkında “uyuşturucu operasyonu” kapsamında gözaltına alınmıştı.

Üç isim adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edilmişti.