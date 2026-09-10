Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmanın başlangıçta basına kapalı yapılmasına karar verilirken, daha sonra basın mensuplarının salona alınmasına izin verildi.

Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bulundu. Bazı sanıklar ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Ersoy ve diğer sanıkların savunmaları gün boyunca alındı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, duruşmada kararını açıkladı.

Ersoy ile Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Ufuk Tetik'in tahliyesine hükmedildi.

Davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim'de görülecek.

286 YIL CEZA İSTENİYOR

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy'un "suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.