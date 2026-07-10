İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Aralık 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Taner Çağlı'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Savcılık, Ersoy hakkında 266 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep etti.
Reddedilen eski iddianamede Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Basın Müşaviri Furkan Torlak’ın adı 8 kez geçerken, yeni iddianamede adının yer almadığı görüldü.
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