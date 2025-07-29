14 Ağustos 2022'de İstanbul’daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle evlenen Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un boşandığı öne sürüldü.

SON ANDA BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞLERDİ

Evliliklerinden sadece 8 ay sonra boşanma kararı alan Erbaş ve Ersoy mahkemeye "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle başvurmuştu.

Ancak Pınar Erbaş sadece bir gün sonra kararından vazgeçerek, eşi Mehmet Akif Ersoy'dan boşanmamak için mahkemeye feragat dilekçesi sunmuş ve dosya düşürülmüştü.

JET HIZIYLA BOŞANDILAR

Medya Radar'ın haberine göre; İkilinin yeniden boşanma kararı aldığı ve mahkemeye başvurduğu, mahkemenin ise Erbaş ve Ersoy’u jet hızıyla boşadığı öne sürülürken; konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.