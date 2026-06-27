Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu Katarsis programında uzun yıllar sunduğu Çarkıfelek dönemine dair unutamadığı bir anısını paylaştı. Erbil, özellikle Zonguldak’tan yarışmaya katılan genç bir madencinin hikâyesini anlatırken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda geçmişe dönerek konuşan Erbil, hayat mücadelesi veren yarışmacının kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi. Genç yarışmacının hem üniversitede okuduğunu hem de ailesine destek olmak için madende çalıştığını anlatan Erbil, “Simsiyah madenden çıkmış bir çocuktu, 19 yaşındaydı. Hem okuyor hem madende çalışıyor hem de evine bakıyordu” sözleriyle o anları hatırlattı.

"VERMEMEK 9OLUR MUYDU?"

Yarışmada ailenin bir otomobil kazanma umuduyla yer aldığını belirten Erbil, gencin hikayesinden çok etkilendiğini ve o an yarışmanın akışını bir kenara bırakarak ödülü aileye verdiklerini ifade etti. “Vermemek olur muydu?” sözleriyle o kararı nasıl verdiğini anlattı.

Yıllar sonra bile aynı duyguyu taşıdığını söyleyen Erbil, yarışmacının bugünkü hayatını merak ettiğini de dile getirdi. “Acaba üniversiteyi bitirdi mi, hala madende mi çalışıyor?” diyerek o gencin yaşamının nasıl devam ettiğini düşündüğünü paylaştı.

ERBİL, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

O anları anlatırken sesi titreyen Mehmet Ali Erbil, stüdyoda duygusal anlar yaşadı. Yıllar geçmesine rağmen bu hikayeyi unutamadığını ve her hatırladığında etkilendiğini söyledi.