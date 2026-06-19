Sosyal medya içerik üreticisi Eylem Çelik'in Mehmet Ali Erbil hakkında ortaya attığı iddialar büyük yankı uyandırdı. Çelik, iş görüşmesi için Erbil'in evine gittiğini, burada "rızası dışında" canlı yayın açıldığını ve kendisine uygunsuz tekliflerde bulunulduğunu öne sürerek hukuki süreç başlatacağını açıkladı. İddiaların odağındaki Mehmet Ali Erbil, Nişantaşı'nda görüntülendi. NET YANIT VERMEDİ Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, "Magazinlerde çıkan haberlerle ilgili avukatlarımız ilgileniyor, süreç devam ediyor. Ben konuşmayı uygun görmüyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü sunucu, Eylem Çelik'in iddialarına ilişkin detaylı değerlendirmede bulunmadı.

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