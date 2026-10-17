Ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kariyeri boyunca birçok televizyon programı ve projede yer alan Erbil, bu kez eski eşi Tuğba Coşkun’un YouTube programına konuk oldu. Geçmişteki kazançları ve gayrimenkul yatırımları hakkında konuşan Erbil’in açıklamaları dikkat çekti.

'HER HAFTA BİR EV ALIRDIK'

Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde gayrimenkul yatırımlarına ağırlık verdiklerini anlatan Mehmet Ali Erbil, neredeyse her hafta bir ev satın aldıklarını söyledi.

'TORUNLARIMA YETECEK KADAR SERVETİM VAR'

Erbil, daha önce yaptığı bir açıklamada da mal varlığına ilişkin konuşmuştu. Şu anda yaşadığı evin 10 milyon dolar değerinde olduğunu belirten ünlü şovmen, eski eşlerine verdiği evlerin toplam değerinin de 10 milyon doları bulduğunu ifade etmişti.

Kumarda tüm servetini kaybetmediğini vurgulayan Erbil, çocuklarının geleceğini güvence altına aldığını söylemişti. Ünlü şovmen, hiç çalışmasa bile kendisine, çocuklarına ve torunlarına yetecek kadar serveti bulunduğunu dile getirmişti.