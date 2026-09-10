Ünlü şovmen ve komedyen Mehmet Ali Erbil, önceki gün evinde prova yaptığı sırada aniden fenalaştı. Yakınları tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’ne götürülen Erbil’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yapılan müdahalenin ardından kalp damarına stent takılan 69 yaşındaki şovmen, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

EVİNDE PROVA YAPARKEN FENALAŞTI

Takvim’den Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre Mehmet Ali Erbil, evinde prova çalışmaları yaptığı sırada aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından vakit kaybedilmeden hastaneye götürülen Erbil’e burada müdahale edildi.

Yapılan kontroller sonucunda kalp krizi geçirdiği belirlenen Erbil’in kalp damarına stent takıldığı öğrenildi.

TABURCU EDİLDİ

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ünlü şovmenin bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.

Erbil’in yakınlarının ise yaşananları öğrenir öğrenmez hastaneye ve ardından ünlü şovmenin yanına gittikleri aktarıldı.