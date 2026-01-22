Aralarında 42 yaş fark bulunan şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan geçen ağustos ayında evlenmiş, çift nikâh masasına oturdukları günden bu yana boşanma ve barışma haberleriyle sürekli gündeme gelmişti.

Önceki gün Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenen Gülseren Ceylan'a muhabirler evliliğindeki son durumu sordu.

Ceylan "Evliliğin başı zor oluyor derler ya biz o yollardan geçtik. Krizler çıkıyor ama şu an iyiyiz. Mehmet Ali evde, beni bekliyor. Yine ayrılır, yine barışırız. İkimiz de fevriyiz" diye konuştu.

"YASMİN VAR KIZIM"

"Anne olmak ister misiniz?" sorusuna "İstemem. Yasmin var kızım. Yaşıma yakın buldum, arkadaş gibiyiz. Yasminciğim ile biz iyiyiz" yanıtını verdi.

Bu arada Mali'nin, Nergis Kumbasar'dan olan 30 yaşındaki kızı Yasmin, cici annesinden 4 yaş büyük.