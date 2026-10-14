Nasıl Bir Ekonomi TV’nin YouTube kanalında yayımlanan Ekonomi Masası programına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Küresel piyasalardaki faiz ve dolar baskısına karşın altının dirençli bir görünüm sergilediğini ifade eden Yıldırımtürk, hem ons altın hem de gram altın için beklentilerini paylaştı.

Yıldırımtürk, gram altının 6 bin 650 TL civarında işlem gördüğünü, gün içinde ise 6 bin 620 TL ile 6 bin 700 TL aralığında hareket ettiğini söyledi. Açıklanacak enflasyon verileri ve ons altının 4 bin 200 dolar seviyesini aşması durumunda gram altında 6 bin 700-6 bin 750 TL aralığının gündeme gelebileceğini belirtti.

GRAM ALTIN 10 BİN TL OLABİLİR

Yıl sonu dolar/TL kuruna ilişkin beklentinin 52-53 TL seviyelerinde olduğunu kaydeden Yıldırımtürk, kurdaki hareketin ons altındaki yükselişle birleşmesi halinde gram altının yıl sonuna doğru 10 bin TL seviyelerine yaklaşabileceğini dile getirdi.

ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Küresel piyasalarda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5,20-5,35 aralığına yükselmesi, 30 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5,75'i görmesi ve dolar endeksinin 102 seviyesine çıkması, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artıran gelişmeler arasında yer aldı.

Bu koşullara rağmen altının güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirten Yıldırımtürk, Çin Merkez Bankası'nın son sekiz ayda 1.000 ton altın topladığına ve borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden alımların devam ettiğine dikkat çekti.

Ons altında 4 bin dolar seviyesinin güçlü bir destek noktası olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 400, 4 bin 500 ve 4 bin 700 dolar seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini belirtti. Yıldırımtürk, orta ve uzun vadede ons altın için 5 bin dolar hedefini koruduğunu kaydetti.

KAPALIÇARŞI'DA FON KRİZİ ETKİSİ

İç piyasadaki gelişmelere ve Kapalıçarşı'daki altın talebine de değinen Yıldırımtürk, son dönemde yaşanan fon krizinin piyasada durgunluğa yol açtığını belirtti. Bu süreçte ihtiyaç nedeniyle altın satışlarının bir miktar öne çıktığını ifade etti.

Buna karşın birikimlerini altınla değerlendirenlerin ve bankalarda kaydi olarak tuttukları altınları fiziki altına çevirmek isteyenlerin talebinin sürdüğünü aktaran Yıldırımtürk, özellikle Anadolu'dan gelen fiziki altın talebinin canlılığını koruduğunu söyledi.

Yıldırımtürk, iç piyasa ile dış piyasa arasında kilogram başına 800 dolarlık prim oluştuğunu da belirtti.

BRENT PETROLDE 100 DOLAR BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarını da değerlendiren Yıldırımtürk, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan lojistik aksaklıklar ve kış mevsimiyle birlikte artabilecek tüketimin Brent petrol fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Bu gelişmeler nedeniyle Brent petrolün 100 doların altına gerilemesinin zor göründüğünü belirten Yıldırımtürk, petrol fiyatlarında 120 dolar beklentisinin şimdilik ertelendiğini ancak piyasa koşullarına bağlı olarak bu seviyenin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

GÜMÜŞTE TALEP ALTININ GERİSİNDE

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldırımtürk, endüstriyel metal talebindeki zayıflamaya işaret etti. Ons gümüşün 60 dolar seviyelerinde daha sakin bir seyir izlediğini belirten uzman isim, gümüşün altın kadar güçlü bir taleple karşılaşmadığını ifade etti.