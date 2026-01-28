

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Sözcü TV’de katıldığı programda altın piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırımtürk, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle altına olan talebin güçlendiğini belirtirken, yıl sonu için gram altında 10 bin TL seviyesinin iyimser bir senaryo olarak masada olduğunu söyledi.

FED VE FAİZ POLİTİKASI ETKİSİ

Yıldırımtürk, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmeyeceğini fiyatladığını ifade etti. Buna karşın sınırlı bir faiz indirimi ihtimalinin masada olduğunu belirten Yıldırımtürk, faiz indirimlerinde geç kalındığını ve bu nedenle doların zayıflayamadığını dile getirdi.

Bu durumun küresel ticarette maliyetleri artırdığına dikkat çeken Yıldırımtürk, faiz politikalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA TALEBİ ARTIRIYOR

Altın fiyatlarındaki yükselişte yalnızca faiz politikalarının değil, jeopolitik risklerin de etkili olduğunu belirten Yıldırımtürk; Grönland, İran ve benzeri bölgelerdeki gelişmelerin para birimlerine olan güveni zayıflattığını söyledi.

Bu ortamda yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdığını kaydeden Yıldırımtürk, altına erişemeyen yatırımcıların gümüş, paladyum ve bakır gibi metallere yöneldiğine dikkat çekti.

KISA VADELİ DÜZELTME BEKLENTİSİ

Yıldırımtürk, altının ay sonu kontrat işlemleri nedeniyle belirli dönemlerde dalgalanma yaşadığını ifade etti. Şubat ayının başında kısa süreli bir geri çekilme olabileceğini ancak bunun sert bir düşüş olmayacağını vurguladı.

Her geri çekilmenin yeni bir yükselişin habercisi olduğunu belirten Yıldırımtürk, daha önce Mayıs ayı için gram altında 7 bin TL seviyesinin öngörüldüğünü, ancak bu seviyenin serbest piyasada şimdiden aşılarak 7 bin 350 TL’ye ulaştığını hatırlattı.

YIL SONU İÇİN 10 BİN TL SENARYOSU

Yıldırımtürk, mevcut görünüm korunursa gram altının önce 8 bin – 8 bin 500 TL bandına, yıl sonunda ise iyimser bir senaryoyla 10 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Ancak yılın ikinci yarısına ilişkin değerlendirmelerin, ilk yarıdaki gelişmeler netleştikten sonra yapılmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti.

“ALTIN AMAÇ DEĞİL, ARAÇTIR”

Altının bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, küçük tutarlarla orta ve uzun vadeli yatırımlar yapılabileceğini belirtti. Enflasyona karşı parasının değerini korumak isteyen yatırımcıların altını tercih ettiğini söyledi.

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI VE TL VURGUSU

Her yatırımın altına yönlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Yıldırımtürk, borsada pozitif ayrışan şirketler bulunduğunu, döviz almak isteyenlerin ise Hazine’nin döviz cinsinden tahvillerini tercih edebileceğini ifade etti.

Mevduatta kalmanın da bir seçenek olduğunu belirten Yıldırımtürk, olası bir geri çekilmenin TL açısından fırsat yaratabileceğini söyledi. Ancak küresel ölçekte altına yönelişin belirgin bir eğilim haline geldiğine dikkat çekti.

DOLARIN KÜRESEL KONUMU VE ALTIN

Yıldırımtürk, doların uluslararası rezerv para olma niteliğinin zayıfladığını ve her geçen gün değer kaybettiğini belirtti. Yeni bir küresel para birimi ortaya çıkana kadar altının tercih edildiğini ifade eden Yıldırımtürk, bu yeni sistemde altının merkezde olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

YASTIKALTI ALTIN VURGUSU

Yastıkaltı altınlara yönelik kapsamlı bir çalışmanın şart olduğunu belirten Yıldırımtürk, vatandaşın güveninin sağlanmadığı sürece bu altınların sistem içine girmesinin zor olduğunu ifade etti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.