Oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında yıllardır devam eden dava, son günlerde yaşanan gelişmelerle yeniden tartışma konusu oldu. Deniz Bulutsuz'un 2020 yılında yaptığı şiddet suçlamasının ardından başlayan hukuki süreçte mahkeme, Ozan Güven hakkında "kasten yaralama" suçundan hapis cezası vermiş, istinaf mahkemesinin kararı onamasıyla hüküm kesinleşmişti. Bulutsuz hakkında açılan dava ise beraat kararıyla sonuçlanmıştı.

KADIKÖY'DEKİ PROTESTO GÜNDEM OLDU

Kararın kesinleşmesinin ardından Ozan Güven'in adı sosyal medyada sık sık gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yaşanan bir olay yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Güven'in oyuncu Mehmet Aslantuğ ile birlikte bir mekânda bulunduğu sırada bazı müşteriler tarafından fark edilmesi üzerine protestolar başladı. Kısa sürede büyüyen tepkiler sırasında "Failler dışarı" sloganları atıldı. Gerilimin yükselmesiyle birlikte iki oyuncu mekândan ayrıldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ASLANTUĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşananların ardından gözler Mehmet Aslantuğ'a çevrildi. Ünlü oyuncu yaptığı ilk açıklamada, olayları "linç kültürü" üzerinden değerlendirdi. Toplumsal linçlerin yıllar boyunca kimseye fayda sağlamadığını ifade eden Aslantuğ, o gece amacının gerilimi artırmak değil, ortamı sakinleştirmek olduğunu söyledi. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş bir tartışma yarattı.

OZAN GÜVEN: "BEN DE BİR İNSANIM"

Sessizliğini bozan Ozan Güven ise Kadıköy'de yaşananların kendisi açısından "çok çok ağır" olduğunu belirtti. Hukuki sürece duyduğu saygı nedeniyle uzun süre konuşmadığını ifade eden oyuncu, eleştiri ile linç arasında önemli bir fark bulunduğunu savundu. Güven, "Ben de bir insanım" sözleriyle yaşadığı duygusal süreci anlatarak kamusal alanda hedef gösterilmenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

TARTIŞMAYI DEĞİŞTİREN PAYLAŞIM

Bugün yaşanan gelişme, tartışmanın yönünü değiştirdi. Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda bu kez doğrudan Ozan Güven'e seslendi.

Aslantuğ paylaşımında, "OZAN GÜVEN'E...

Yıllardır yüzüne yaptığım uyarıyı ve eleştiriyi son kez, kamuoyu önünde bir abi olarak hatırlatıyorum

Bana, bize yaptığın savunmayı; tüm yaşananların önünü arkasını detaylarıyla paylaşmak ve kamu vicdanıyla gerçek bir helalleşme yapmak zorundasın.

Kursakta kalanı tüm şeffaflığıyla onarmak; dostlarına da, topluma da borcundur." ifadelerini kullandı.