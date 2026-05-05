Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesinin vefatıyla derin bir acı yaşadı. Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesine duyduğu özlemi ve hayat hikâyesini anlatan duygusal ifadeler kullandı.

''ANNEME VEDA'' PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Paylaşımında annesinin yaşam mücadelesine ve fedakârlıklarına yer veren Aslantuğ, “Anneme veda” sözleriyle başlayan mesajında çocukluk anılarına ve annesinin hayatındaki yerinin önemine dikkat çekti.

"Anneme Veda

Beş çocukla "dul" kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört… Bütün hayatında tanıdığı tek eşini / adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet'ini 20 yaşında toprağa vermiş, Mehmet'iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü. Bana hiç unutamadığın koku nedir diye sorsanız; "Ağustos rutubeti kokan fındık ocaklarının altına çöken ve yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur" derim, hiç tereddüt etmeden.

Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten / okutup yetiştiren ve çocukları "muhannete" muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek. Anne olsalar da, olmasalar da… Hakkını helal et Annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin"