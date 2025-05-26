Oyuncu Mehmet Aslantuğ 1996 yılında meslektaşı Arzum Onan'la evlendi. Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili 2023'te ise yollarını ayırma kararı aldı.

Tek celsede gerçekleşen boşanmanın ardından Arzum Onan müzisyen Orkan Özkan'la, Mehmet Aslantuğ da psikolog Canan Şahin'le aşk yaşamaya başladı.

Aslantuğ Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımda Şahin'i etiketleyerek romantik ifadeler kullanmıştı:

"Bi bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

E yetmesin mi

Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz

Öyleyse hoşgeldiniz

Bedeni unutmuş bi zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz"

Ve sonunda Mehmet Aslantuğ ile Canan Şahin ilk kez birlikte görüntülendi.

Önceki akşam Kadıköy'de bir mekanda baş başa vakit geçiren ve samimi görüntüler sergileyen çift, çıkışta muhabirlere yakalandı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, evlilik sorularını yanıtsız bırakarak uzaklaştı.