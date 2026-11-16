AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AKP Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa Varsa Veda Yoktur" başlıklı toplantıda konuştu.

Fon soruşturmasıyla ilgili tartışmalara değinen Baykan, parti içindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının üzerinin örtülmemesi gerektiğini savundu.

Parti içinde "yanlış yapan" kişilerin eleştirilmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirten Baykan, bazı kişilerin birbirini koruyan bir tutum sergilediğini ifade etti.

'HATALARI KONUŞMALIYIZ'

Mehmet Baykan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz yolsuzluklara, hırsızlıklara, sapkınlıklara rağmen hala birbirinin kılına, tüyüne parmak kondurtmayan, rüzgar üfletmeyen bir anlayışla karşı karşıyayken; biz bizden olanların, sözüm ona bizden görünenlerin, hareketin içine sızmış olanların ya da hareketin tam içinde olanların yanlışlarını, hatalarını sonuna kadar eleştirip hesap sorma makamındayız."

Baykan, konuşmasında ayrıca Hz. Musa'nın duasına atıfta bulunarak, "Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme" dedi.