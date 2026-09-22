Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren fon skandalıyla ilgili İstanbul’da mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım’ın yönetim kurulunda yer alan Abdülkadir Özkan’ın geçmişte Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yaptığı ortaya çıktı.

Özkan, Mehmet Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı dönemde kurumun basın müşavirliğini yürüttü. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nda da basın müşaviri olarak görev yapan Özkan, 2015 yılında ise dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanlığı görevinde bulundu. Kamudaki görevlerinin ardından finans sektörüne geçen Özkan, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin yönetim kurulunda yer aldı.





MEHMET AKİF ERSOY DA BASIN MÜŞAVİRİYDİ

Mehmet Görmez’in müşavir kadrosundan adliyeye uzanan ikinci isim ise gazeteci ve sunucu Mehmet Akif Ersoy oldu. Ersoy, 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Orta Doğu ve İslam coğrafyasından sorumlu Başkan Müşaviri olarak görev yapmıştı. Ersoy, “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.





BOYKOTÇULARA 'VATAN HAİNİ' DEMİŞTİ



19 Mart 2025’te İBB’ye yönelik operasyonların ardından boykot eylemleri başlamış ve Abdülkadir Özkan, boykotçulara yönelik “Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır! Vatan hainliğidir” paylaşımında bulunmuştu. Ardından Özkan’a ait olan DBL Entertainment’e boykot uygulanmış, şirketin organize ettiği bazı konserler iptal olmuştu. Tepkilerin ardından açıklama yapan Özkan “Bu gençler ulaşıp, ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım” demişti.