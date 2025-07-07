Siyasi gündeme dair sık sık açıklamalarda bulunmasının ardından gelen tepkilere dayanamayıp istifa eden eski Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın'dan iktidarı kızdıracak bir paylaşım geldi.
"SADECE BELLİ BİR PARTİYE DAVA AÇMAK..."
Boynukalın CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonlara değindi, 'sadece belli bir partiye yönelik davalar açılması kamuoyunda şüphe uyandırır' dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Boynukalın, şu ifadeleri kullandı;
"İşin hukuki boyutunu mahkemeler çözer. Ama sadece belli bir partiye yönelik davalar açılması kamuoyunda şüphe uyandırır ve mağduriyet algısı oluşturur."