"Rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamalarıyla yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, 1,5 yıl süren tutukluluğun ardından "cezaevinde geçirdiği süre" göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Cemil ACAR'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Bugün tahliye öncesi hakim karşısına çıkan Acar, aylardır dosyaya bilirkişi raporunun sunulmadığını ifade ederek, kendini şöyle savunmuştu:

"Bürokratik, siyasi güçleri arkasına almış kişilerin savaşları sonucunda bu haldeyim. Ben sanki düşman devletin vatandaşıymışım gibi muamele görüyorum. Benden kimse suçlu çıkaramaz. Bir takım kendini bürokrat samanların ayak oyunudur bu olanlar. Takdir sizin."