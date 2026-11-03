ALTIN PORTAKAL ÖDÜLÜ HAKKINDA KONUŞTU

Törende En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Günsür, ödülün kendisi için anlamını da anlattı. Ünlü oyuncu, “Çok keyifli, bu işi ödül almak için yapmıyoruz ama sevmeden de yapılacak bir iş değil bu. Tutku ve emek istiyor. Bu şekilde de layık görülmek iyi bir şey” ifadelerini kullandı.