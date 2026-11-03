Oyuncu Mehmet Günsür, Kuruçeşme'de katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne eşi Katerina Mongio ile katılan Günsür, sosyal medyada eşine yönelik yapılan olumsuz yorumlar hakkında konuştu.
EŞİNE YÖNELİK YORUMLARA KAYITSIZ KALDI
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, eşine yönelik sosyal medya yorumları sorulan Mehmet Günsür, eleştirileri önemsemediğini belirterek, “Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir” dedi.
ALTIN PORTAKAL ÖDÜLÜ HAKKINDA KONUŞTU
Törende En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Günsür, ödülün kendisi için anlamını da anlattı. Ünlü oyuncu, “Çok keyifli, bu işi ödül almak için yapmıyoruz ama sevmeden de yapılacak bir iş değil bu. Tutku ve emek istiyor. Bu şekilde de layık görülmek iyi bir şey” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDA YAŞIYOR
Uzun süredir İtalya'da yaşayan 51 yaşındaki oyuncu, Türkiye'yi özleyip özlemediği sorusuna ise iki ülke arasında gidip gelebildiği için kendisini şanslı hissettiğini belirterek, “Ben şanslıyım, oradayken burayı özlüyorum. Buradayken de orayı özlüyorum. Ne mutlu gidip gelebiliyorum” yanıtını verdi.
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20 YILLIK EVLİLİKLERİNİ KUTLAMIŞLARDI
Mehmet Günsür, film yönetmeni Katerina Mongio ile 2006 yılında evlendi. Uzun süredir İtalya'da yaşayan çiftin Ali, Maya ve Chloe adında üç çocuğu bulunuyor.
Temmuz ayında evliliklerinin 20'nci yılını kutlayan Günsür, eşine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirmişti:
“Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla her gün 10 kez evlenebilirim.”
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