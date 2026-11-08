Bir döneme damga vuran “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Mustafa rolüyle izleyicilerin hafızasına kazınan Mehmet Günsür, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yayınlanan “Pazar Sohbeti” programına konuk oldu.

Dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri olan Şehzade Mustafa’nın idamını değerlendiren Günsür, karakterin tarihsel sonunun en başından beri belli olduğunu ve çekim ekibinin bu sahne için uzun süre beklediğini söyledi.

Oyuncu, “İki sene boyunca sadece benim de değil, bütün ekibin ve bütün seyircilerin beklediği şeydi bu” ifadelerini kullandı.

“Bir babanın oğlunu öldürmesi çok büyük bir olay”

İki yıl boyunca canlandırdığı karakterle güçlü bir bağ kurduğunu belirten Günsür, idam sahnesinin kendisi açısından da oldukça zorlayıcı olduğunu anlattı.

Sahnenin yalnızca dramatik bir anlatımdan ibaret olmadığını vurgulayan oyuncu, “Bir babanın oğlunu öldürmesi çok büyük bir olay” dedi. Günsür, çekimler sırasında sahnenin duygusal ve felsefi ağırlığını yoğun şekilde hissettiklerini ifade etti.

İdam sahnesinin ardından türbeye ziyaretçi akını

Programda Bursa’daki Şehzade Mustafa Türbesi de gündeme geldi. Fatih Altaylı’nın türbeyi ziyaret edip etmediğini sorması üzerine Günsür, ziyaret etmeyi planladığını ancak henüz gidemediğini söyledi.

Günsür, Şehzade Mustafa’nın öldürüldüğü bölümün yayınlanmasının ertesi günü türbeye yoğun bir ziyaretçi akını yaşandığını belirtti. Oyuncunun aktardığına göre, oluşan kalabalık nedeniyle türbe kapatılmak zorunda kaldı.

Altaylı ise Günsür’ün sözlerine, “Bursa turizmine katkıda bulundun” diyerek esprili bir karşılık verdi.