Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Mehmet Günsür, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne katılan oyuncular arasında yer aldı. Günsür’e etkinlikte, 2006 yılında evlendiği belgesel yönetmeni Katerina Mongio eşlik etti.
Aile yaşamını genellikle kameralardan uzak tutan oyuncunun eşiyle birlikte festivalde görüntülenmesi, davetlilerin ve hayranlarının ilgisini çekti.
AŞKLARI İTALYA'DA BAŞLADI
Mehmet Günsür ile Katerina Mongio’nun tanışma hikâyesi yıllar önce İtalya’da bir film setinde başladı. İş vesilesiyle kesişen yolları zamanla aşka dönüştü.
Birlikteliklerini 2006 yılında evlilikle taçlandıran çiftin üç çocuğu bulunuyor. Yaklaşık 20 yıldır evli olan Günsür ve Mongio, Altın Portakal Film Festivali’nde birlikte objektiflerin karşısına çıktı.