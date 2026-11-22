Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, başrollerinden birini üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında sürpriz bir isimle objektiflere yansıdı. Oyuncu, 20 yaşındaki oğlu Ali ile birlikte geceye katılırken baba-oğulun yan yana görüntüsü ilgi çekti.

GALAYA OĞLU ALİ İLE KATILDI

51 yaşındaki Mehmet Günsür, İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun en büyüğü Ali'yi galaya götürdü. Baba-oğul, filmin galasında kırmızı halıda birlikte poz verdi.

Günsür, oğlu Ali ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaştı.

BABASINI BOYDA GERİDE BIRAKTI

Fotoğrafta en çok dikkat çeken ayrıntı, 20 yaşındaki Ali'nin boyunun babasını çoktan geçmiş olması oldu. Ali Günsür'ün görünümü kadar annesi Katerina Mongio'ya olan benzerliği de dikkat çekti.

Mehmet Günsür ve Katerina Mongio'nun Ali dışında Maya ve Chloe adında iki kızları daha bulunuyor.