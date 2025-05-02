Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Başkent Pediatri Kongresi, Kızılcahamam Patalya Termal Otel'de başladı. Kongre, Türkiye’nin önemli bilim insanlarından Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu’nun onuruna gerçekleştirildi.

"GÖREVİMİZ ESER KAZANDIRMAK"

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, çocuk sağlığının geleceğin inşasında kilit rol oynadığını vurguladı.

"Çocuklarımızı ne kadar sağlıklı yetiştirirsek o kadar başarılı oluruz" diyen Haberal, hekimliğin fedakârlık gerektiren bir meslek olduğunu belirtti:

"7/24 çalışıyoruz çünkü kimin ne zaman hastalanacağını bilemeyiz. Hekimler, toplumların lideridir. Bizim görevimiz ülkemize eserler kazandırmaktır."

Haberal ayrıca, Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluş süreci ve Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın sağlık alanındaki öncülüğünün Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Ben 70 santimetrelik bir alandan, Silivri'den geldim. Geri adım atmadım. Bugün buradayız. Bu ülkede yapılamayacak çok az şey var."

"SAĞLIKTA ÖNEMLİ BİR YERDEYİZ"

Kongre Başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Baskın da yaptığı konuşmada Başkent Üniversitesi’nin sağlık hizmetleri açısından önemli bir konumda olduğunu belirtti:

"Sağlık Bakanlığı’ndan sonra en çok hasta takibi yapan merkezlerden biriyiz. Atatürk ilkelerinin ışığında, Haberal hocamızın önderliğinde bu hizmeti sürdürüyoruz."