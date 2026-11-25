25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Polis Akademisi Başkanlığına Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi. Prof. Dr. Murat Balcı görevden alınırken AFAD Başkanlığı ve 41 ilin valiliğinde de değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararları, güvenlik bürokrasisi ve mülki idare teşkilatında önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Kararlar kapsamında Polis Akademisi Başkanlığına Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı. Böylece Prof. Dr. Murat Balcı'nın yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü görev sona erdi.

Polis Akademisi'ndeki görev değişikliğinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yönetiminde ve çok sayıda valilikte de yeni görevlendirmeler yapıldı. Peki, yeni Polis Akademisi Başkanı Mehmet İlker Haktankaçmaz kimdir, nereli ve daha önce hangi görevlerde bulundu? Murat Balcı neden görevden alındı?

MEHMET İLKER HAKTANKAÇMAZ KİMDİR, NERELİ?

Polis Akademisi Başkanlığına atanan Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, 1973 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Mülki idare teşkilatında uzun yıllar görev yapan Haktankaçmaz, akademik çalışmalarıyla da öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Haktankaçmaz, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesinde tamamladı. Doktorasını Gazi Üniversitesinde yapan Haktankaçmaz, akademik çalışmalarının ardından kamu yönetimindeki görevlerini sürdürdü.

MEHMET İLKER HAKTANKAÇMAZ'IN KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Meslek hayatına 1996 yılında Kahramanmaraş Valiliğinde kaymakam adayı olarak başlayan Haktankaçmaz, kariyeri boyunca farklı il ve ilçelerde görev yaptı.

Mersin'in Çamlıyayla, Tunceli'nin Ovacık ve Çankırı'nın Eldivan ilçelerinde kaymakamlık yapan Haktankaçmaz, Sivas'ta vali yardımcılığı görevini de üstlendi.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürü ve daire başkanı olarak çalışan Haktankaçmaz, 2014 yılında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı oldu.

2016 yılında Kırıkkale Valiliğine atanan Haktankaçmaz, yaklaşık iki yıl bu görevde kaldı. Daha sonra vali-mülkiye müfettişi olarak görev yapan Haktankaçmaz, 2020 yılında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine getirildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki görevini sürdürürken yayımlanan son kararla Polis Akademisi Başkanlığına atanan Haktankaçmaz, böylece kariyerinde yeni bir döneme başladı.

25 KASIM 2026 VALİLER KARARNAMESİ'NDE NELER DEĞİŞTİ?

Polis Akademisi ve AFAD başkanlıklarındaki görev değişikliklerinin yanı sıra valiliklerde de kapsamlı bir değişim yaşandı.

Kararname kapsamında 41 ilin valisi değişirken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Böylece toplam 59 ismi kapsayan atama ve görev değişiklikleriyle mülki idare teşkilatında yeni bir yapılanmaya gidildi.