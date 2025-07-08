Yaşadığı kanser rahatsızlığının nüksetmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuş ve ardından tekrardan cezaevine gönderilmişti.

Toplumun her kesiminin tepkisini alan bu kararın ardından yeni bir hastane raporu ortaya çıktı.

HASTANE'DEN TAHLİYE TAVSİYESİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la ilgili hastane tarafından hazırlanan raporda "lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup yakın hematolojik takibi uygun olacaktır" ifadesi yer aldı.

Hastaneden yapılan açıklamada "hasta lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilerek cezasının infazının konutta gerçekleşmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Çalık'ın durumuna ilişkin hazırlanan 7 Temmuz tarihli İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Raporunda, Çalık'ın ciddi kilo kaybı ve kemik iliği biyopsisinde blast oranının lösemi nüksü açısından sınırda olması nedeniyle cezaevi şartlarının lösemi nüksüne katkıda bulunabileceği belirtildi. Çalık'ın cezasının infazına ceza infaz kurumlarında devam edip etmemesi hakkındaki kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesinin uygun olduğu belirtildi. Raporda şunlar kaydedildi:

'KONUTTA İNFAZIN UYGUNLUĞU'

"Hasta lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup; yakın hematolojik takibi uygun olacaktır. Bu bilgiler ışığında cezasının konutta infazına uygunluğu hakkındaki kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesi uygundur."

Raporun detaylarını SÖZCÜ Televizyonu Ana Haber bülteninde Can Coşkun anlattı.