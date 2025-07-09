İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada cezaevinde tutulan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık raporunun detaylarını aktardı.

'İKİ ÖNEMLİ KANSERDEN BAHSEDİLİYOR'

Çömez, şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir konuşmayı yapma ihtiyacı hissettim çünkü hem milletvekili hem de hekim olarak bu bilgileri sizinle paylaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve açıkçası bunu omuzlarımda bir yük olarak görüyorum. Elimde Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık'ın sağlık raporu var. Bu rapora baktığımızda, kendisiyle ilgili çok önemli detaylar var ve kamuoyu tarafından bu detayların bilinmesi lazım. Çok önemli detaylar var. Bakın, hastaneyi de söylüyorum; İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu hastanede bir heyete girmiş ve heyet çok net şeyler söylüyor, diyor ki; 'Kendisinin AML'si var, akut miyeloid lösemisi var'. Bir kan kanseri tipidir. Ek olarak 'Mukoepidermoid karsinomu var'. diyor. İkinci bir kanseri daha var yani iki tane önemli kanserden bahsediyor raporda. Lösemiyle ilgili rahatsızlığına dair yapılan tetkiklerde çok önemli bulguları var. Bunlardan bir tanesi lökopeni, nötropeni yani kan hücreleri artık tükenmiş vücudunda ve diyor ki ilave olarak; 'bu tabloda bir hastanın bulunduğu atmosferde enfeksiyon kapması, sepsise girmesi ve hayatını kaybetmesi mümkün'. Böyle bir riskten bahsediyor.

'BU CİDDİ BİR İNSANİ SORUMLULUKTUR'

Yanı sıra 'çok ciddi bir kilo kaybı var' diyor. 'Tıbbi olarak malnütrisyon' diyor. Bu da bu hastalıkla ilgili riskleri önemli ölçüde artırıyor. Öte yandan lösemisiyle ilgili birtakım raporları, detayları var, onlar da kanserin nüks ihtimalinin çok ciddi olduğunu söylüyor ve özetle bu rapor diyor ki; yani bunu şimdi siyasi olarak yorumlayacağım, hekim kimliğimle ve siyasi olarak yorumlayacağım, bu aslında ölüm fermanıdır. Murat Başkanın hukuki tarafını hiç tartışmıyorum, onunla ilgili gereken şeyler söylendi ama tıbbi olarak böyle bir hastanın cezaevi koşullarında tutulması insan hakları ihlalidir ve onun hayatını taammüden riske etmektir. Bu rapor bunu söylerken Meclis kayıtlarına geçmesi için söylüyorum. Eğer bu hastayı, Murat Başkanı cezaevinde tutarsanız oradan sağ çıkma ihtimali hemen hemen yok. Tarihe not düşmek için söylüyorum, Adli Tıp sorumlularına buradan ilan ediyorum ve çağrıda bulunuyorum bir hekim olarak, üstelik iki diploması olan bir hekim olarak hem de bir milletvekili olarak bir çağrıda bulunuyorum; diplomanızı önünüze koyun, elinizi vicdanınıza koyun ve Murat Başkanın cezaevinden çıkması için kendisine rapor verin, bu şartlar altında canlı çıkamaz cezaevinden. Tarihe not düşmek için söylüyorum; lütfen ve lütfen insani duygularla ve tıbbi duygularla karar verin ve Murat Başkanı artık cezaevinde tutmayın; bu çok ciddi bir insani sorumluluktur."