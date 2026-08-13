İYİ Parti'den bir istifa daha geldi.

Partinin Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Gürban, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

Açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Meral Akşener'e de teşekkür eden Gürban, bundan sonraki süreçte TBMM çatısı altında görevini sürdüreceğini ifade etti.

'BUGÜNE KADAR TÜM GÜCÜMLE ÇALIŞTIM'

Gürban sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım.

Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır.

Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum.

Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum.

Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim.

Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim."

AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİALARI VAR

Gürban'ın son dakika istifasının ardından AKP'ye katılacağı iddiası gündeme geldi.

AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 14 Ağustos Cuma günü Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek programda iki milletvekiline AKP rozeti takılacağı öne sürüldü.

İddialara göre, Gürban ile daha önce İYİ Parti'den ihraç edilen ve son olarak katıldığı CHP'den de istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, söz konusu programda AKP'ye katılacak.

Öte yandan, CHP'den istifa eden Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'nin de AKP'ye geçeceği iddia edildi.