AKP Antalya Milletvekili ve önceki Dışişleri Bakanlarından Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs'ta kendisine ait iş yerinde ruhsatlı tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Yoğun bakımda 12 gün tedavi gören Çavuşoğlu, 17 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Çavuşoğlu'nun geride bıraktığı belirtilen mektubun ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mehmet Şahin, "intihara teşvik ve intihar etme kararını kuvvetlendirme" suçlarından şüpheli olarak kayda geçirildi.

Şahin'in avukatları tarafından yapılan açıklamada ise Çavuşoğlu ile Şahin arasında intihardan önceki 45 gün boyunca yüz yüze veya iletişim araçları üzerinden herhangi bir görüşme gerçekleşmediği belirtildi. Açıklamada ayrıca Şahin ve ailesinin tehdit aldığı ifade edildi.

"45 GÜN BOYUNCA HERHANGİ BİR İLETİŞİM YOKTU"

Şahin'in avukatı Pelin Çelik, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, müvekkilinin soruşturma kapsamında hedef gösterildiğini savundu.

Çelik, Çavuşoğlu'nun yoğun bakımda olduğu dönemde Şahin hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu kapsamda mal varlığına tedbir konulduğunu söyledi. Tedbir kararına itiraz ettiklerini belirten Çelik, kararın 24 saat içinde kaldırıldığını ifade etti.

Çelik, Şahin'in Çavuşoğlu ile ölümünden önceki 45 gün boyunca herhangi bir iletişiminin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"45 gün boyunca müteveffayla ne yüz yüze görüşmesi, ne telefon görüşmesi, ne internet yoluyla bir etkileşimi, ne de mesajlaşması vardı. Dolayısıyla 45 gün boyunca biriyle konuşmayan, müteveffayla konuşmayan birinin bu suçun şüphelisi olması da kanaatimizce hukuken de vicdanen de imkansız bir durum."

Çelik, Çavuşoğlu'nun bıraktığı belirtilen mektupla ilgili ise "Bizim 45 gün boyunca hiçbir etkileşime girmememiz dolayısıyla şu soru gündeme geliyor: Kimden bahsediyor o intihar mektubunda? Onlar da bu soruşturmaya dahil edildi mi?" ifadelerini kullandı.

"MÜVEKKİL VE AİLESİ TEHDİT EDİLİYOR"

Çelik, soruşturma dosyalarının gizli olmasına rağmen bazı bilgilerin kamuoyuna yansıdığını ve bunun Şahin ile ailesinin tehdit edilmesine yol açtığını öne sürdü.

Çelik, "Müvekkil ve ailesi hakkında bir takım suç örgütleri tarafından, suç örgütlerince tehdit ediliyor. Müvekkil de ailesiyle, ailesi de yoğun tehdit altında" dedi.

Tehditlerle ilgili suç duyurularında bulunduklarını belirten Çelik, soruşturma dosyalarındaki bazı bilgilerin kamuoyuna yansıtılmasının süreci etkilediğini savundu.

"EKONOMİK FAALİYETLERİN İNCELENMESİNİ TALEP ETTİK"

Şahin hakkında yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasına da değinen Çelik, müvekkili ve ailesinin ekonomik faaliyetlerinin incelenmesini kendilerinin talep ettiğini söyledi.

Çelik, "MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak inceleme raporları dahil müvekkilin kendisinin ve aile fertlerinin bütün ekonomik işlemlerini, şirketlerin bütün ekonomik faaliyetlerinin incelenmesini bizzat biz talep ettik" ifadelerini kullandı.

Çelik, açıklamasının sonunda soruşturmanın sonucuna ilişkin yargı ve emniyet teşkilatına güvendiklerini belirterek, "Bağımsız Türk yargısının ve Emniyet Teşkilatımızın ehil kadrolarının olayı en kısa süre içerisinde maddi gerçeği açıklığa kavuşturacağına dair inancımız tamdır" dedi.