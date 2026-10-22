Balık, sofraların sevilen lezzetleri arasında yer alsa da pişirme sırasında ortaya çıkan koku pek çok kişinin canını sıkıyor. Özellikle evde balık pişirmek isteyenler, kokunun mutfağa ve diğer odalara yayılmasından çekinebiliyor. Mehmet Şef ise fırında palamut hazırlarken uyguladığı yöntemle bu soruna pratik bir çözüm önerdi.

Fırında palamut hazırlarken bu yöntemi uyguluyor

Mehmet Şef'in tarifinde ilk olarak fırın tepsisine zeytinyağı dökülüyor ve palamut dilimleri tepsiye yerleştiriliyor. Balıkların üzerine tuz eklenirken yuvarlak kesilmiş limon dilimleri de yerleştiriliyor. Ardından isteğe bağlı olarak ıspanak yaprakları, biberiye gibi yeşillik ve aromatik otlarla balık lezzetlendiriliyor.

Tarifin dikkat çeken ayrıntısı ise soğan kullanımı. Mehmet Şef, çiğ soğanı doğrudan tepsiye koymak yerine önceden kavrulmuş soğan tercih ediyor. Böylece balık hazırlanırken koku oluşumunu azaltmayı amaçlıyor.

Son aşamada tepsinin üzeri yağlı kâğıtla kapatılıyor ve palamut fırında pişmeye bırakılıyor. Mehmet Şef, bu yöntemin evde balık pişirirken oluşan kokuyu önlemeye yardımcı olacağını "eğer koku olursa gelip evi ben temizleyeceğim" şeklinde belirtiyor.