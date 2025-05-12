Mehmet Yalçınkaya'nın sahibi olduğu restoranda yemek yiyen bir sosyal medya kullanıcısı, sipariş ettiği ürünlerin fotoğraflarını ve fiyatlarını paylaşınca, konu kısa sürede gündeme oturdu.

Keşli Mantı 700 TL, “Serseri” 1550 TL

Kullanıcının paylaştığı bilgilere göre, menüde yer alan keşli mantı porsiyonu 700 TL’ye sunuluyor. Tabağın içinde iki büyük parça mantı yer alıyor. En çok dikkat çeken ürünlerden biri ise “Serseri” adlı yemek oldu. Dana bonfile ve kalamarla hazırlanan bu özel tabak, 1550 TL’lik fiyatıyla tartışmaların odağı haline geldi.

Sosyal Medyada Fiyatlara Tepki Geldi

Yalçınkaya’nın restoranında paylaşılan fiyatlar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar menüdeki sunum ve ürün kalitesine vurgu yaparak fiyatları savunurken, birçok kişi ise yüksek fiyatları eleştirdi. Konu, özellikle yemek ve gastronomi odaklı platformlarda çok sayıda yorum aldı.