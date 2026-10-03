Youtuber Orkun Işıtmak, YouTube kanalında yayımladığı “500 TL'LİK VS 7.500 TL'LİK MASTERCHEF RESTORANINDA ÇALIŞMAK!” videosunda Mehmet Yalçınkaya’nın restoranına konuk oldu. Bir gün boyunca mutfakta çalışmayı deneyimleyen Işıtmak, daha ilk dakikalarda beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

MUTFAĞA GİRDİ, MEHMET ŞEF'TEN UYARI GELDİ

Mehmet Yalçınkaya'nın restorana gelişini beklemeyen Orkun Işıtmak, ekiptekilerle tanışmadan doğrudan mutfağa geçerek çalışmaya başladı. Işıtmak'ın mutfakta olduğunu öğrenen Mehmet Şef, duruma müdahale ederek kendisini beklemesini istedi.

Yalçınkaya, Işıtmak'a “Abi sen şu anda mutfağa girme, bekle. Biz seni ekiple tanıştıracağız” dedi.

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını dile getiren Işıtmak, “Birinci dakikadan golümü yedim” ifadelerini kullandı. Çalışanların mikrofonlarını geri vermesi üzerine de “Kovulduk mu?” diye sordu.

“KOVMADIĞIMA DUA ET”

Mehmet Yalçınkaya, restoran mutfağının herkesin istediği zaman girip çıkabileceği bir alan olmadığını belirtti. Işıtmak'ın aşçılar, pastacı ve diğer çalışanlarla henüz tanışmadığını hatırlatan Yalçınkaya, mutfaktaki düzenin önceden belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Yalçınkaya, “Burada bir işleyiş var, akış var. Bu akış ve işleyişi biz ayarlamadan eğer seni içeriye alırsak sistem bozulur” dedi.

Mehmet Şef, sözlerinin sonunda ise Işıtmak'a “Kovmadığıma dua et yani” diyerek tepki gösterdi.

KISA SÜREN GERGİNLİK SON BULDU

İlk dakikalarda yaşanan gerginlik videonun ilerleyen bölümlerinde yerini daha sıcak bir atmosfere bıraktı. Yalçınkaya, “Biraz sert oldu ama” diyerek ekibin toplanmasını istedi. “Herkes bi toplansın, önce bi Orkun'u tanıştıralım” diyen Mehmet Şef, Işıtmak'ı çalışanlarla tanıştırdı. Ardından Orkun Işıtmak'a “Hoş geldin, memnun oldum” diyerek yaşananları geride bıraktı.

IŞITMAK'TAN “KURGU” İDDİALARINA YANIT

Yaşanan anlar sosyal medyada gündem olurken Kick yayıncısı Hype da yayında videoyu izleyerek Mehmet Şef'in tavrının kurgu olup olmadığını sorguladı.

Orkun Işıtmak ise kendisine yöneltilen yorumlara, “Gelip beni mutfakta görünce haklı olarak 'hayırdır siz' dedi. O mutfağın da kuralı var. Çok tatlı davrandı bana, niye insanlar böyle yorum yaptı anlamadım.” sözleriyle yanıt verdi.

Işıtmak, böylece videodaki karşılaşmanın kurgu olmadığını ifade etti.