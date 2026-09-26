MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacıları ve izleyicileri korkutan bir olay yaşandı.
İlgili bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları takım oyununda karşı karşıya geldi. Sebze yemekleri kategorisindeki mücadeleyi Mavi Takım kazandı.
Mavi Takım, 100 bin liralık ödül için yarışırken Nilay ve Bahar finale kaldı; ödülü Nilay kazandı.
MEHMET ŞEF'TEN HAYATİ MÜDAHALE
Program sırasında ise yarışmacı Emre'nin boğazına yemek kaçtı.
Durumu fark eden Mehmet Yalçınkaya, Emre'ye Heimlich manevrası uyguladı.
Müdahalenin ardından yarışmacının durumunun düzeldiği görüldü.