Mutfaktaki tavırlarıyla tanınan Mehmet Yalçınkaya, bu kez mikrofon başına geçti. Kubat’ın YouTube programı “Kubat’la Studio14”e konuk olan ünlü şef, “Beyaz Giyme” ve “Pınar Başı Bulanır” türkülerini sanatçıyla birlikte seslendirdi. Düet, izleyicileri ikiye böldü.

MEHMET ŞEF’İN TÜRKÜ PERFORMANSINA YORUM YAĞDI

“İki düet, bir muhabbet” sloganıyla hazırlanan programda Mehmet Yalçınkaya ve Kubat’ın türkü söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı izleyiciler projeyi beğenirken bazıları düeti eleştirdi.

Videonun altına “Türkü güzel ama düet olmamış” ve “Herkes yerinde durmalı” yorumları yapıldı. Performansı beğenenler ise “Bolu türküsüne Bolulu yakışmış”, “Muhteşem bir proje olmuş” ve “Alt yapılar, bağlama, sohbet harika” ifadelerini kullandı.

“ÇOK İNSAN TÜRKÜ SEVİYOR, GENLERİMİZDE VAR”

Programda türkü sevgisinden de söz eden Mehmet Yalçınkaya, müzikle kurduğu bağı çocukluk yıllarına dayandırdı.

Ünlü şef, “Çoğu insan türkü seviyor, genlerimizde var. Yemekteki gen anne sütüyle başlıyor. Müzik de öyle. Benim yaşlarımda, köydeki bir çocuksan anne ninnisiyle başlıyor. Şehre inerken bindiğimiz minibüste türkü çalıyor. Sen ve sana benzer dostlarımız türküyü sevdirenlerdensiniz” dedi.