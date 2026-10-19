YouTube'da yayımlanan Soğuk Savaş programında, MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın elindeki engele gönderme yapan bir espri sosyal medyada eleştirildi.

Programdaki soru, daha önce yayımlanan bir içerikte Yalçınkaya'nın Orkun Işıtmak'ı azarlamasına gönderme yapılarak kuruldu. “Mehmet Şef'ten intikam almak isteyen Orkun Işıtmak, Mehmet Şef'in restoranına gidip yemek yedikten sonra Mehmet Şef'e ne demiştir?” sorusuna, “Şefim on parmağında on marifet.” yanıtı verildi.

“BİRİNİN ENGELİYLE DALGA GEÇMEK MİZAH DEĞİL”

Yalçınkaya'nın beş yaşındayken arkadaşlarıyla oynadığı sırada geçirdiği kazada üç parmağını kaybettiğini hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, espriye tepki gösterdi. X başta olmak üzere dijital platformlarda yapılan yorumlarda, fiziksel engelin şaka konusu yapılması eleştirildi.

Bir kullanıcı, “Birinin engeliyle dalga geçmek mizah değil düpedüz saygısızlıktır.” ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise “Bu düpedüz saygısızlık” yorumunu yaptı.

KAZAYA İLİŞKİN ESKİ AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Tartışmaların ardından Yalçınkaya'nın geçirdiği kazayı ve meslek hayatını anlattığı önceki açıklaması da yeniden gündeme geldi. Yalçınkaya, kazaya ilişkin şunları söylemişti:

“Kapının önünde 2 arkadaş oynarken geçirdiğim bir kaza. Çoğu insan buna 'Bir kıyma makinesinde oldu' diyor. Hayatımızda yaşadığımız kazalar bizi daha çok tutunmaya sevk ediyor. Bazı insanlar eli yok, kolu yok, vücudunun yarısı olmayanlar var. 11 yaşında çıraklıkla başladığım hikayemde kimse benim aşçı olacağıma inanmadı. Bu bana her zaman hırs ve tutunma verdi. Herkesten fazla çalıştım.”