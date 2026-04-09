Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'da savaşın etkisiyle fırlayan petrol fiyatlarının ülkemize akaryakıt zamları olarak yansımasını "Eşel mobil sistemini ortaya koymasak mazot 103 TL benzin ise 78 TL olacaktı. Halbuki şuan benzin 64 TL." bu sözlerle savundu.

Bakan Şimşek, akaryakıt fiyatlarının son dönemde peş peşe gelen zamlara ve Orta Doğu'daki savaşın Türkiye ekonomisine etkisine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından önce çıkan başlıklar:

"Bu coğrafyadan çok uzakta olan borsalardaki düşüşlere oranla ülkemizdeki borsa çok daha dayanıklı çıktı. Türkiye gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi performans ortaya koydu.

Savaşın olduğu bölgede olmamıza ve petrol ithalatçısı olmamıza rağmen etkileri sınırladıysak bu proaktif yaklaşımın sonucudur.

Öncelikle bizim uyguladığımız bir program var ve önemli kazanımlarımız var.

Eşel mobil sisteminin hizmete alınması da neyi önceliklendirdiğimizi gösteriyor.

Benzin ve mazot gibi yükselişleri sınırlandırdık. Eşel mobil sistemini ortaya koymasak mazot 103 TL benzin ise 78 TL olacaktı. Halbuki şuan benzin 64 TL.

Her şeyin bir getirisi götürüsü var.

Birçok ülke kamu çalışanlarını eve gönderdi. Dramatik tedbirler aldılar. Bizim ülkemizde aşırı bir fiyatlama riskinde öne çıkmadık.

Siz zamanında tamponları güçlü bir şekilde inşa ederseniz dış şoklara karşı direncinizi artırıyorsunuz. Bağışıklık sisteminize yatırım yaparsanız hastalıklarla daha iyi başa çıkıyorsunuz. Tedbirlerin mantığı, esas itibarıyla piyasa sağlıklı işlesin, şokun etkilerini sınırlayalımdı.

Daha uzun sürerse (savaş) ayrı bir araç setiyle durumu değerlendireceğiz.

Bu bir dış şok, bu 4 hafta sürer diye düşünsem de ona göre hesap yapmam. Bütün senaryolara göre çekmecemizde bir tepki fonksiyonumuz var."