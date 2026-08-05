Cem YILDIRIM

İKTİDARIN 2024’te ‘tek haneli enflasyonun görüleceği yıl’ olarak anlattığı 2026 yılında resmi veri yüzde 30’un bile altına inmedi. Buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyonun yüzde 32.11’den yüzde 31.75’e inmesiyle övünmesi hem vatandaşın hem de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın tepkisini çekti.

‘BİRKAÇ YÜZYIL KALDI’

Erbakan, yıllık enflasyondaki 0.4 puanlık düşüş olduğunu açıklayan Mehmet Şimşek’i tebrik etti (!) ve “Zor olmadı mı Sayın Şimşek, yıllık enflasyon 0.4 puan düşmüş; yazıyla, sıfır nokta dört. Zor olmadı mı? Hem de Türkiye İstatistik Kurumu’nun desteğine rağmen” eleştirisinde bulundu.

Erbakan açıklamasında “Ödenen ağır bedel, sıkılan kemerler, artan iflaslar, faize giden milyar dolarlar, kapanan iş yerleri, işsiz kalan insanlar... Hepsi sıfır nokta dört için mu” diye sordu. Erbakan, eleştirilerini şu ifadelerle sürdürdü: AKP sebep; faiz, enflasyon ve iflas sonuçtur. Gerçek faili teşhis etmezseniz yanlış fiili önleyemezsiniz.”

Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan, Mehmet Şimşek’i benzer şekilde eleştirerek “Enflasyonda haziran ayına göre onbinde 36 puanlık gerileme elde edildi. Ha gayret, yüzde 5 hedefe ulaşmaya birkaç yüzyıl kaldı” ifadesini kullandı.

Enflasyonu şans oyunları düşürmüş

Ekonomist Çağrı Sarıkaya, bu yılın ocak-temmuz dönemiyle geçen yılın aynı dönemini karşılaştırarak enflasyonu yükselten ve düşüren ürünleri yazdı. Enerji ve gıda fiyatları artarken dezenflasyonun kaynakları şans oyunları ile demir ve deniz yolu taşımacılığı oldu.