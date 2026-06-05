Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yabancı yatırımcılara yönelik vergi düzenlemesine ilişkin açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.
Şimşek’in, kişisel servetini Türkiye’ye taşıyan yabancı yatırımcıların yurt dışı gelirlerinden vergi alınmayacağını belirtmesine tepki gösteren Arıkan, ekonomi yönetiminin anlayışını hedef aldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıkan, ekonominin, yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlendiği Kurtlar Vadisi dizisindeki Yahudi tefeci karaktere benzer bir zihniyetle yönetildiğini öne sürdü.
Arıkan paylaşımında, “Bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz ‘İplikçi Nedim’ zihniyetidir” ifadelerini kullandı.