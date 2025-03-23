İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yüz binlere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "istifa etmeyi düşündüğü"nü iddia etti.

CHP liderinin 'istifa' iddialarının ardından Bakan Şimşek'ten yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, görevinin başında olduğunu söyledi.

Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin."

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Şimşek'in ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de açıklama yaptı.

Basın yayın organlarında "Mehmet Şimşek istifa etmek istiyormuş" iddialarının doğru olmadığını ifade eden kurum, Şimşek'in iddialara ilişkin açıklamasını anımsattı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Sarahane'deki 5'inci gününde yüz binlere seslenen Özgür Özel, Mehmet Şimşek'in "istifa etmeyi düşündüğü"nü iddia etmişti.

Özel şunları söylemişti:

"Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş. Ben ülke ülke geziyorum iğneyle kazıyorum onlar kürekle atıyorlar diyormuş. Mehmet Şimşek, istifa etmezsen hatırım kalır. Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatrım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar. Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar. Güya rasyonel politikaların takipçisinin topladığı 42 milyarının yüzde 60'ını İmamoğlu korkusundan üç gecede yedi bitirdi. İster istifa et, ister Tayyip Bey'e biat et" ifadelerini kullandı."