Ekonomi yönetimi, Türkiye'ye giren kısa vadeli sermayenin kalıcı yatırımlara dönüşmesi için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Son dönemde para piyasası fonlarına artan yoğun ilgiyi mercek altına alan Maliye, yabancı ve yerli kurumsal yatırımcıların "sıcak para" hareketlerini dengelemek amacıyla vergilendirme seçeneklerini değerlendirmeye aldı.

KURUMSAL YATIRIMCININ FN İLGİSİ İNCELEMEDE

BloombergHT'nin ulaştığı bilgilere göre, Bakanlık yetkilileri son dönemde kısa vadeli fonlarda yaşanan hızlı büyümeyi ve bu fonlara akan sermayenin hacmini detaylı bir şekilde inceliyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı yatırımcıların para piyasalarına yönelttiği devasa sermayenin yapısı araştırılırken, bu giriş-çıkışların ekonomiye sağladığı katkı sorgulanıyor. Yürütülen çalışmanın temel hedefi ise sisteme giren sıcak paranın sadece getiri arayışından çıkarılarak üretken ve kalıcı yatırımlara kanalize edilmesi.

MEVCUT STOPAJ AVANTAJI DEĞİŞECEK Mİ?

Masadaki en önemli başlıklardan birini kurumsal yatırımcılara sağlanan vergi avantajı oluşturuyor. Mevcut mevzuata göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca para piyasası fonlarından elde edilen kazançlarda bireysel yatırımcılara yüzde 17,5 oranında stopaj uygulanırken, kurumsal yatırımcılar bu kesintiden muaf tutuluyor. Maliye'nin, sermayenin kısa vadede kalmasına neden olan bu durumu değiştirmek için kurumsal yatırımcıların vergilendirilmesine yönelik çeşitli alternatifleri masaya yatırdığı öğrenildi.

HEDEF İSTİKRARLI VE KALICI SERMAYE

Hazırlanan yeni vergi taslağıyla birlikte, özellikle yabancı kurumsal yatırımcıların kısa vadeli işlemler üzerinden sağladığı sermaye hareketliliğinin yönü değiştirilmek isteniyor. Çalışmanın hayata geçmesi durumunda, ani fon giriş-çıkışlarının (sıcak para) yavaşlatılması, bunun yerine Türkiye'ye yönelen sermayenin çok daha istikrarlı, kalıcı ve doğrudan yatırıma dönüşen bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.