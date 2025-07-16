Gazete Pencere yazarı Emre Özpeynirci X hesabından yaptığı paylaşımda ÖTV tahsilatının haziranda 61 milyar TL’ye ulaştığını duyurdu, 'kazanan yine kasa' dedi.

Haziran ayında otomotiv sektörü hem büyüdü hem de devlete rekor vergi kazancı sağladı. Otomobil satışları yüzde 12 artarken, hükümetin kasasına giren ÖTV gelirinde yüzde 38’lik artış yaşandı. Haziran ayında sadece ÖTV tahsilatı 61 milyar TL’ye ulaştı.

Elektrikli araçların düşük ÖTV diliminde yer almasına rağmen pazar payının yüzde 27’ye çıkması dikkat çekti. Ancak bu durum vergi gelirlerini düşürmedi, tam tersine artırdı.

2025 yılının ilk 6 ayına bakıldığında tablo daha da çarpıcı:

Otomotiv pazarı yalnızca yüzde 4,69 büyüdü

ÖTV geliri yüzde 40,02 arttı

Toplam tahsilat: 315,3 milyar TL

Araç başına düşen ortalama ÖTV: 501.204 TL (2024’te 374.730 TL idi)

Satılan araç sayısında sınırlı bir artış olmasına rağmen, artan fiyatlar ve yüksek vergi oranlarıyla birlikte devletin gelirleri katlandı.

YIL SONUNA KADAR ÖTV'DEN SAĞLANACAK TAHMİNİ GELİR 799 MİLYAR TL

Yıl sonu için belirlenen 799 milyar TL’lik ÖTV hedefinin %40’ı şimdiden gerçekleşmiş durumda. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 45 seviyesindeydi ve yıl sonunda hedef aşılmıştı. Görünen o ki 2025’te de benzer bir tablo ortaya çıkacak.

Elektrikli araç satışlarındaki artışa rağmen ÖTV gelirlerinin rekor kırması, otomotivdeki vergi sisteminin nasıl işlediğine dair yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Tüketici için araç almak giderek zorlaşırken, devletin kazancı artmaya devam ediyor.